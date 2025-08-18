Suscribete a
Trump promete a Zelenski garantías de seguridad para alcanzar una paz «justa y duradera» con Rusia

EN OBSERVACIÓN

Postal 2: la paella

La España de hace medio siglo se revela en las tarjetas que la retratan

Postal 1: el hotel

Aprenda a ser concejal por 290 euros

Jesús Lillo

Jesús Lillo

En el haz de la segunda postal de esta serie arqueológica aparece una paella, o al menos así es identificada en los créditos. «España. La paella», pone en la que envía una tal Gertru desde Benidorm, fechada el 22 de agosto de 1970. El ... artefacto gastronómico contiene todos esos ingredientes, no le falta detalle, que tan nerviosos ponen a los puristas de una plato convertido en seña identitaria e intocable, arca de la alianza con Dios de un pueblo elegido para dictar los diez mandamientos paelleros y cuyo dogmatismo contrasta con la libertad que, verbigracia, el andaluz da a los hacedores universales de gazpacho o el madrileño a los que ponen un cocido por su cuenta y riesgo. Ancha es Castilla. La paella de Gertru es tan grande que se sale del marco por la parte de las asas, y está custodiada por una jarra de supuesta sangría, bastante oscura y en la que flotan trozos de manzana verde, por entonces la fruta no venía con apellido extranjero; un plato de mandarinas, lo que nos lleva a pensar que la foto fue tomada en un otoño ya avanzado; un porrón de vino tinto, de tonalidad idéntica a la de la sangría, y un cesto de pan de barra cortado, sin más. El hule que cubre la mesa es bastante discreto, lo que contribuye a ensalzar el colorido de una obra maestra de la composición, de la simetría y de la provocación a lo que luego devino Comunidad Valenciana, de soltera Valencia.

