En el haz de la segunda postal de esta serie arqueológica aparece una paella, o al menos así es identificada en los créditos. «España. La paella», pone en la que envía una tal Gertru desde Benidorm, fechada el 22 de agosto de 1970. El ... artefacto gastronómico contiene todos esos ingredientes, no le falta detalle, que tan nerviosos ponen a los puristas de una plato convertido en seña identitaria e intocable, arca de la alianza con Dios de un pueblo elegido para dictar los diez mandamientos paelleros y cuyo dogmatismo contrasta con la libertad que, verbigracia, el andaluz da a los hacedores universales de gazpacho o el madrileño a los que ponen un cocido por su cuenta y riesgo. Ancha es Castilla. La paella de Gertru es tan grande que se sale del marco por la parte de las asas, y está custodiada por una jarra de supuesta sangría, bastante oscura y en la que flotan trozos de manzana verde, por entonces la fruta no venía con apellido extranjero; un plato de mandarinas, lo que nos lleva a pensar que la foto fue tomada en un otoño ya avanzado; un porrón de vino tinto, de tonalidad idéntica a la de la sangría, y un cesto de pan de barra cortado, sin más. El hule que cubre la mesa es bastante discreto, lo que contribuye a ensalzar el colorido de una obra maestra de la composición, de la simetría y de la provocación a lo que luego devino Comunidad Valenciana, de soltera Valencia.

Aún vigente como reclamo turístico, continente de cualquier ingrediente gastronómico capaz de aportar cromatismo al conjunto, la paella de postal, ahora reservada a turistas de toda la vida, orgullosos de una condición casi vergonzante para los que se dicen viajeros, fue a la España del siglo XX lo que el mandala al budismo tibetano, un asombroso y meticuloso ejercicio de concentración cuya plasmación material da para una foto antes de desaparecer sin dejar rastro, lección moral del desapego que predica la espiritualidad oriental. En cristiano, el aferramiento se conoce como 'socarrat'. La paella de Gertru tiene doce langostas, dispuestas como las horas de un reloj de pared, otras tantas gambas rojas, oportunamente intercaladas; guisantes pelados y con cáscara, a la buena de Dios, y pimientos rojos asados, en trozos triangulares y cuadrangulares. Los cuartos de limón, con la piel separada, encajados en el borde de la paella, van a juego con el arroz, que está debajo de todo. El salvamenteles que asoma parece ser de rafia. Aunque el nivel de saturación de color es una característica común a todas las postales del primer 'boom' turístico, ya fueran de playa, hotel, tablao o panorámica urbana, es en las tarjetas paelleras donde el fenómeno del hipercromatismo, hasta dañar la vista, en el umbral de la fluorescencia, se manifiesta sin recato. «¿Os da envidia esa paella? Pues una así nos hemos comido aquí», escribe a papá y Fernando un remitente anónimo, hijo de papá, deducimos, que en 1966 envía desde Calpe una tarjeta cuyos créditos –«Paella valenciana. A typical dish», «Paella valenciana. Un plat tipique»– vienen en inglés y francés. Hoy sobran las palabras. Tenemos emoticono.

