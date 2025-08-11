Suscribete a
ABC Premium

EN OBSERVACIÓN

Postal 1: el hotel

La España de hace medio siglo se revela en las tarjetas que la retratan

Aprenda a ser concejal por 290 euros

De los Mohedano a las Pardo de Vera

Postal 1: el hotel
Jesús Lillo

Jesús Lillo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

En el haz de la primera postal de esta serie aparece un hotel, construcción y sueño que por méritos propios y aspiraciones ajenas ocupa toda la superficie de la tarjeta. ¿Para qué más? No solo estaba en el anverso el hotel, símbolo de lo que ... entendemos hoy por ir como un cohete, sino que daba para mucho en el reverso. Hormigón, grandeza, desarrollo, altura. «Nuestra habitación es la de la x», solía escribir el remitente, y efectivamente ahí estaba, en el envés –GPS de papel y boli, señalética de una conquista de ida y vuelta, alpinismo de ascensor social– la equis que indicaba la localización exacta de la familia veraneante, a veces oculta bajo la tinta del matasellos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Reporta un error en esta noticia

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Muchas gracias por tu participación

Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app