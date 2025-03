Aquella 'desjudicialización de la política' con que empezó la legislatura de la convivencia, la cordialidad, el indulto y el blanqueamiento fue ayer desdramatizada por Miquel Iceta, que la quiso reducir a la capacidad política «de encontrar soluciones felices» que superen la doctrina de los tribunales ... y la división de poderes. Lo dijo en referencia a Carles Puigdemont. Que vuelva y luego ya vemos, vino a decir. Sin miedo. Papeles para todos. Es en estas circunstancias, con un Ejecutivo que cuando no hace cosas chulísimas se pone a buscar soluciones felices, en las que cobra especial valor el auto por el que el juez García Castellón cita como investigados a tres antiguos dirigentes de ETA –Kantauri, Mikel Antza y Anboto– por su papel en el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, hace ahora veinticinco años.

ETA no era una manada dispersa de lobos solitarios, movidos por su instinto asesino y condicionados por la circunstancialidad de sus víctimas, sino un 'holding' dedicado al crimen organizado, bien jerarquizado y con objetivos empresariales perfectamente definidos. Sus negocios eran la muerte y el miedo, y sus pistoleros no pasaban de ejercer con traje y pasamontañas de faena su vocación profesional. Son los jefes de ETA, por simple responsabilidad civil y por responsabilidad incívica, quienes tienen que dar cuenta de la gestión interna y de los planes de desarollo de una compañía que aún tiene en los tribunales casi cuatrocientos expedientes abiertos, para los que no puede haber soluciones felices.