Por su interés, reconstruimos a continuación la secuencia completa de las páginas socioculturales de la segunda edición del telediario de TVE del pasado domingo, muy generosas y surtidas, como corresponde a una jornada festiva que invita a la distensión informativa:

—Reportaje culinario de la ... Fira del Torró i la Xocolata (sic) de Agramunt, por la singularidad pastelera de la nación catalana. Medio metraje.

—Ágil pincelada sobre los dos delincuentes –«activistas» para la emisora pública– que arrojaron pintura sobre un lienzo colombino del Museo Naval. Cortísimo metraje.

—Seudoentrevista telemática con Julia Roberts, a propósito del estreno de 'Caza de brujas', hecha de recortes de la filmografía de la actriz y abundantes planos del redactor que presuntamente preguntaba, rendido hasta el baboseo y la inoperancia. Lo habitual. Medio metraje.

—Reportaje del Festival de Sitges, con sendas entrevistas, la segunda al pedigüeño conocido como Eduardo Casanova, que ilustró al selecto público dominguero de TVE sobre la estrecha relación entre el vampirismo y la homosexualidad. Medio metraje.

—Promocional de 'Al cielo con ella', programa presentado en La 2 por una profesional del humor con estilo reivindicativo (sic). Medio metraje.

—Promocional de La 2.Cat, proyecto televisivo hecho a la medida de la singularidad pastelera de la nación catalana y novísimo exponente del «multilingüismo de la Corporación». Medio metraje.

Fue entre el vampiro no binario y la locutora de estilo reivindicativo donde TVE metió «una de las noticias de la tarde», a la que paradójicamente apenas dedicó unos segundos: lo de Morante en Las Ventas, despedida y cierre. Cortísimo metraje. Aquello no daba ni para TikTok.

La cobarde abstención del PSOE en la votación que la pasada semana hizo decaer la ILP antitaurina tiene su trasunto en el tancredismo de una emisora que es sanchista hasta para minusvalorar el patrimonio cultural que por ley tiene la obligación de difundir. «Una de las noticias de la tarde», fue y dijo el presentador, pregonero de turrones, activismo al óleo, vampiros mariposones, idolatría peliculera y, muy entre medias, un mal corte de coleta. «Que parezca una noticia», dijo el de los accidentes.