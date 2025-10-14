Suscribete a
ABC Premium

parrillada mixta

Fuese Morante y no hubo nada

Fue entre el vampiro no binario y la locutora de estilo reivindicativo donde TVE metió «una de las noticias de la tarde»

Sánchez en las Azores

El 'boom' que blanquea al franquismo

Jesús Lillo

Jesús Lillo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Por su interés, reconstruimos a continuación la secuencia completa de las páginas socioculturales de la segunda edición del telediario de TVE del pasado domingo, muy generosas y surtidas, como corresponde a una jornada festiva que invita a la distensión informativa:

—Reportaje culinario de la ... Fira del Torró i la Xocolata (sic) de Agramunt, por la singularidad pastelera de la nación catalana. Medio metraje.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app