Si la lotería es el impuesto de los tontos, la gran recogida del Banco de Alimentos viene a ser la casilla del 0,7 por ciento del IRPF para aquellos a los que en vísperas de Navidad se les aparece la Virgen, individuos misericordiosos ... que según la tradición y la literatura médica pertenecen a una noble subcategoría de los primeros.

La amenaza sanchista de retirar la paga extra de verano –reliquia franquista instituida en 1947 como gesto a lo que ahora entendemos como 'clases medias trabajadoras', valga la redundancia de progreso, y lastre estructural de una dictadura que aún asoma por cualquier esquina– va a dejar a los españoles sin otro excedente de faltriquera que el que proporcionan el Black Friday y la paga del solsticio de invierno, antes Navidad, para hacer el tonto con la lotería o el misericordioso con la gran recogida. Que estos dos desahogos del alma torturada coincidan en el tiempo es de todo menos casual. Propia o ajena, la percepción de la vulnerabilidad lleva al ser humano a reaccionar de una manera que ni siquiera Daniel Kahneman, con todo su Nobel de Economía, ha sido aún capaz de explicar y que quizá nuestra Rosalía, madre de la Iglesia y profeta de la nueva espiritualidad –cincuenta euros cuesta su misal– consiga descifrar, por elevación.

Dejamos la lotería para Doña Manolita y los peregrinos que hacen cola ante su santuario y nos fijamos en la campaña de un Banco de Alimentos que el pasado fin de semana desplegó por las grandes y medianas superficies a sus voluntarios. Como impuesto facultativo que el contribuyente y consumidor acepta de buen grado, las aportaciones a esta entidad de gestión de la misericordia, ya sean en dinero o especie, a saco o por Bizum, tienen la virtud de la transparencia. A mano, el buen samaritano elige y entrega a la salida de los establecimientos que participan en esta iniciativa los productos no perecederos que en función de su poder adquisitivo dona a los necesitados; a máquina, transfiere fondos para la compra de unos lotes cuyo contenido está detallado al milímetro y al céntimo: cestas básica, mediana, grande, especial y extra, de 5, 10, 20, 50 y 99 euros, respectivamente. No hay margen para el cambiazo, con la lógica salvedad de «la oscilación de precios de mercado», advierte el Banco de Alimentos.

Para que todo esto cuadre y resulte atractivo para el donante resulta imprescindible una acción de Gobierno (sic) que fabrique vulnerabilidad a espuertas –volvemos a la cola del hambre y las ganas de comer de Doña Manolita–, que logre que la moda estadística de los salarios en España empate con el SMI y que para más inri invierta parte de la recaudación fiscal en cosas tan chulísimas como la fragata de Ada Colau, los traductores de Míriam Nogueras, los refrigerios de la Mareta, la campaña 'Hoy follas seguro', el trabajo de campo de la Confederación Hidrográfica del Júcar, los cribados mamarios de Tezanos, los 'Estudio 1' de la compañía estable de TVE, la compra del 9,97 por ciento de Telefónica o el sueldo de los 600 asesores de Moncloa.

«Eso es poco, chiqui, son 1.200 millones, eso lo quitas o lo pones en una parte del presupuesto», dice la voluntaria que mide la 'oscilación de precios de mercado', banquera alimentaria con pinta de cajera que en tiempos de caridad juega a la lotería.