Carlos Alcaraz: «Me gusta vivir, hay que saber desconectar»
Metes por la ranura una moneda de a euro, como cuando los billares, entonces eran cinco duros, y el aparato se pone a funcionar durante dos minutos. Eso pone. Por dos euros, cinco minutos de gloria bendita, magreo mecánico y hornagueo fino. «Cuando observamos las ... tasas de uso de los sillones de masaje en los países desarrollados podemos ver claramente que el masaje es parte de una vida saludable», dice la casa que los fabrica. Los han puesto a pares en el intercambiador de la estación de Avenida de América, quizá para suplir la escasez de asientos de uno de tantos espacios públicos que de un tiempo a esta parte entienden la movilidad como virtud obligatoria contra un sedentarismo que mata, como todo lo bueno. Los sillones Cellini desafían al viajero con el lustre de su tapizado, el volumen de su almohadillado y el runrún de su maquinaria, promesa oculta de una vida mejor que siempre son cuatro días. Dos minutos por un euro.

