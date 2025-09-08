Metes por la ranura una moneda de a euro, como cuando los billares, entonces eran cinco duros, y el aparato se pone a funcionar durante dos minutos. Eso pone. Por dos euros, cinco minutos de gloria bendita, magreo mecánico y hornagueo fino. «Cuando observamos las ... tasas de uso de los sillones de masaje en los países desarrollados podemos ver claramente que el masaje es parte de una vida saludable», dice la casa que los fabrica. Los han puesto a pares en el intercambiador de la estación de Avenida de América, quizá para suplir la escasez de asientos de uno de tantos espacios públicos que de un tiempo a esta parte entienden la movilidad como virtud obligatoria contra un sedentarismo que mata, como todo lo bueno. Los sillones Cellini desafían al viajero con el lustre de su tapizado, el volumen de su almohadillado y el runrún de su maquinaria, promesa oculta de una vida mejor que siempre son cuatro días. Dos minutos por un euro.

«El masaje aumenta la circulación sanguínea a los músculos de la espalda hambrientos de oxígeno, lo que permite que el cuerpo libere endorfinas, que son analgésicos naturales», sigue la publicidad de estos artefactos, máxima representación mobiliaria del estado de bienestar alcanzado por la España que avanza, mayormente por la imposibilidad de encontrar un sitio donde apalancarse. «Es la primera vez que me siento en todo el día», que decían las madres de antes, reventadas, justo después de lavar los platos de la cena, quitarse el mandil, hincarse a escondidas una onza de chocolate y coger sitio en el sofá.

«Tráfico, problemas de pareja o una jornada laboral agotadora... Todos nos enfrentamos a situaciones estresantes. Se ha comprobado que el masaje regular mejora la capacidad de la mente para controlar y responder adecuadamente a las señales de estrés, lo que aumenta la capacidad de pensar con calma y la creatividad. El masaje regular incita al cuerpo a pasar de la actividad simpática a la parasimpática, lo que permite que la mente se calme. Este respiro momentáneo de un estado de pensamiento intenso y estrés 'reinicia' la mente y restaura un estado mental saludable», aseguran los encargados de estas tragaperras, en las que no faltan unos candados cuyo toque ancestral, memoria de la España quinquillera, contrasta con la última tecnología en relajación que atesoran.

Los empezaron a colocar antes de verano –bajo unas escaleras mecánicas, tapizados en negro; luego en mitad del vestíbulo, de un bronce versallesco– y de momento no hemos visto a nadie rebullirse en la modalidad de pago. Los primeros en utilizarlos fueron los inmigrantes que deambulan sin norte por el laberinto de una estación faraónica. No leyeron el prospecto, negro sobre blanco. «Tráfico, problemas de pareja, una jornada laboral agotadora». Hablan otro idioma, el de la fatiga, y no entienden nada. 'Endorfinas', 'actividad parasimpática', 'reinicio mental'... Solo buscaban asiento. Ni siquiera pedían una limosna tan sofisticada como la que hubiera puesto en funcionamiento el aparato que por un euro proporciona el bienestar que quizá les habían anunciado. «Es la primera vez que me siento en toda la vida», rumian en su idioma de chocolate amargo, camuflados en el cuero.