Suscribete a
ABC Premium

EN OBSERVACIÓN

El 'boom' que blanquea al franquismo

Admitir la existencia de los 'boomers' es herético para el dogma sanchista

Subdesarrollo sostenible

Dos discursos del Rey

Jesús Lillo

Jesús Lillo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Fue a mediados de julio de 2023 cuando Félix Bolaños, entonces ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, aplaudió a rabiar la intervención de Pedro Sánchez en el programa de 'La Pija y la Quinqui', hormiguero alternativo donde la gente ... va a divertirse sin tener que aguantar a Pablo Motos. «Representándonos a todos los boomers de este país», escribió sobre su jefe el entonces máximo experto en memorias democráticas, ajustes de cuentas y revanchas de posguerra, primera autoridad del Estado en divisiones y muros, en este caso relacionados con la edad y los bloques generacionales. Los 'boomers', dijo Bolaños, y se quedó tan ancho, sin caer en la cuenta de que aceptar la existencia misma de esa generación es tanto como reconocer la homologación social de la España franquista con el resto de una Europa cuyo estado de bienestar y nivel de confianza permitieron el parto múltiple y simultáneo de una de las mayores camadas de la historia, criada para más inri en un entorno de avances médicos que había contribuido a disparar la esperanza de vida. Qué dictadura ni qué niño muerto: creced y multiplicaos. Los 'boomers', puso en las redes Félix Bolaños, y se quedó tan pichi, dando carta de naturaleza a un brote demográfico que echa por tierra el principio de que con Franco se le quitaban a uno hasta las ganas de follar.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app