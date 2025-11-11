'Save Sudan' (Salven Sudán) en las redes sociales se ha transformado en una campaña global que exige detener la guerra y la política de hambre que azota a varias zonas del país, así como permitir la entrada de ayuda humanitaria y de socorro en ... las regiones afectadas por la hambruna.

Esta campaña ha tenido eco entre jugadores internacionales, entre ellos el mediocampista del Real Madrid y de la selección de Inglaterra Jude Bellingham, quien participó en su página de Facebook con una gran interacción de decenas de miles de personas en todo el mundo.

Jürgen Klopp, exentrenador del Liverpool, y Pep Guardiola, técnico del Manchester City, escribieron publicaciones apoyando la causa. Guardiola acompañó una imagen de la bandera de Sudán con un signo de exclamación, como gesto de asombro ante el silencio del mundo frente a lo que sucede en ese país.

Ousmane Dembélé, del Paris Saint-Germain, y Marc Casadó, del Barcelona, quien expresó su solidaridad con el pueblo sudanés escribiendo: «Recen por la paz y apoyen a Sudán». Varios jugadores árabes hicieron lo mismo.

El activista sudanés Hisham Abbas escribió en Facebook que la campaña 'Salven Sudán' ha logrado un éxito notable, ya que el mundo ha vuelto su mirada hacia el país africano sumido en los horrores de la guerra. Sin embargo, resultó sorprendente y molesto para el movimiento islamista, brazo político de los Hermanos Musulmanes en Sudán, pues la campaña se convirtió en un reclamo global para detener la guerra, algo contrario a los intereses de los islamistas, que insisten en continuar el conflicto.

Según Abbas, los islamistas se enfurecieron porque las etiquetas #SaveSudan y #أنقذوا_السودان (en árabe y en inglés) se transformaron en un movimiento global para detener la guerra, salvar al pueblo sudanés y exigir responsabilidades a los culpables de crímenes, algo que los islamistas no desean.

Desplazados en situación crítica

El Cuarteto (Estados Unidos, Egipto, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos) había pedido hace semanas una tregua de tres meses en todo Sudán, junto con una hoja de ruta que incluía excluir a los Hermanos Musulmanes del futuro político del país, algo que el movimiento islámista, aliado del ejército, rechazó tajantemente.

Al mismo tiempo, el grupo voluntario 'Sala de Emergencias', que ayuda a los civiles sudaneses, alertó sobre la situación crítica de los desplazados que llegaron a la localidad de Tawila, pidiendo ayuda urgente a las organizaciones nacionales e internacionales.

Medios sudaneses y testigos oculares documentaron videos que muestran a las fuerzas del Ejército de Liberación (Tasis) permitiendo la entrada de camiones con ayuda humanitaria a la ciudad de El Fasher. El periódico Al-Rakoba confirmó la llegada de los primeros cargamentos de alimentos y medicinas, tras semanas de crisis humanitaria. Se espera que el flujo de ayuda continúe para aliviar el sufrimiento de la población.

El país enfrenta una hambruna humanitaria, advertida por la ONU. Sin embargo, el gobierno aliado del general Abdel Fattah al-Burhan decidió expulsar a los responsables del Programa Mundial de Alimentos (PMA), ignorando el sufrimiento de millones de civiles y desplazados. Crece la preocupación internacional por que el hambre esté siendo usado como arma y castigo contra las tribus de Darfur y El Fasher, como denunció el activista político Anwar al-Douma.

El director general del Comité Internacional de la Cruz Roja, Pierre Krähenbühl, condenó el aumento de la violencia contra los trabajadores humanitarios, especialmente en Sudán, donde varios voluntarios fueron asesinados esta semana.

Inseguridad alimentaria aguda

Las fuerzas del Ejército de Liberación (Tasis) siguen intentando restablecer la normalidad en El Fasher, imponiendo seguridad e introduciendo ayuda humanitaria. Pero estas medidas chocan con la decisión del gobierno de Port Sudán, designado por el ejército, de expulsar a Laurent Bukera, jefe de la oficina del PMA en Sudán, y a Samantha Katrag, directora de operaciones del programa, dándoles 72 horas para abandonar el país sin motivo claro.

En respuesta, el Programa Mundial de Alimentos advirtió que esta decisión afectará gravemente las operaciones humanitarias de las que dependen millones de sudaneses para sobrevivir.

El organismo señaló que la expulsión llega en un momento crítico, con más de 24 millones de personas en inseguridad alimentaria aguda y comunidades que ya sufren hambruna real por la guerra y la interrupción de las cadenas de suministro.