'Salven Sudán', la campaña mundial con jugadores famosos para detener la guerra

El país enfrenta una hambruna humanitaria, advertida por la ONU. Sin embargo, el gobierno aliado del general Abdel Fattah al-Burhan decidió expulsar a los responsables del Programa Mundial de Alimentos

Javier Fernández Arribas

'Save Sudan' (Salven Sudán) en las redes sociales se ha transformado en una campaña global que exige detener la guerra y la política de hambre que azota a varias zonas del país, así como permitir la entrada de ayuda humanitaria y de socorro en ... las regiones afectadas por la hambruna.

