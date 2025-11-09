Suscribete a
Berlín, 36 años después, capital mundial de la libertad

No estamos ganando la batalla. Quedan muchos muros que destruir

Javier Cremades

Presidente de la World Jurist Association

Impresionante estar en la casa de los representantes del pueblo en Berlín (Abgeordnetenhaus Berlin, que fue la sede del Parlamento de Prusia) que hoy acoge el World Liberty Congress. Bajo tres banderas, la de la República Federal de Alemania (que prevaleció frente a la República ... Democrática de Alemania), la de Berlín, y la de Europa, opositores y activistas democráticos de mas de 60 países sometidos a dictaduras opresivas se reúnen para colaborar y aprender unos de otros. Para fortalecerse, para proclamar que la libertad y la dignidad de la persona siempre serán defendidas. La mitad de ellos son mujeres, y el sesenta por ciento vienen de sus países, lo que significa que toman importantes riesgos. La mayoría de ellos han sido detenidos por defender sus ideas políticas. Tienen hambre de libertad y han aprendido lo que es la opresión no desde la teoría o la historia, sino de su propia experiencia.

