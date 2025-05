El debate que enfrentará esta tarde a Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo favorece claramente al primero. No solo tiene el tiempo y al árbitro de su parte, sino que domina el arma del duelo, la palabra, que es capaz de retorcer, manipular, tergiversar, falsear, ... deshonrar y envilecer hasta el infinito. Como todo buen trilero, Sánchez sabe hablar y hablar sin que nada de cuanto sale de su boca pueda ser tenido por cierto. 'Verdad' es un concepto ajeno a su vocabulario. Más que despreciarlo, lo desconoce. Ha mentido tanto y a tantos, desde su tesis doctoral plagiada hasta sus promesas electorales traicionadas una a una, que a estas alturas debe de confundir sus discursos con la realidad. Lo cual resulta provechoso cuando uno se sube a la tribuna con el afán de cosechar el aplauso de los incondicionales, pero acaba pasando factura en las encuestas y en la calle. Por eso su relamido «piel con piel» se ha convertido en un desagradable «piel con pito y abucheo». Los españoles no somos recién nacidos necesitados de percibir el calor de nuestro 'padre político', sino ciudadanos curtidos, hartos de trampas y embustes. El incienso vertido por sus voceros en los medios de comunicación no basta para esconder el hedor de sus acciones. Sus pactos de la vergüenza con podemitas, terroristas y golpistas. Sus previsiones triunfalistas sistemáticamente desmentidas por los hechos. Sus improvisaciones suicidas. Su autobombo injustificado. La naturalidad con la que se sube al Falcon y abusa del helicóptero mientras se duele del cambio climático al que achaca sus fracasos.

Feijóo parte con desventaja. Su fuerte es la gestión, el trabajo cotidiano, la obtención de resultados, la búsqueda de soluciones a los problemas reales. En el cuerpo a cuerpo dialéctico con semejante personaje tiene poco que ganar y mucho que perder. Él no es ducho en trucos de prestidigitación destinados a proclamar una cosa y su contraria sin despeinarse. Tengo para mí que, a diferencia de Sánchez, sentiría cierto pudor adjudicándose una idea copiada directamente de su adversario, como ha hecho éste con la bajada del IVA del gas. Si el combate desciende al barro, cosa harto previsible dada la catadura moral del presidente del Gobierno, el socialista estará en su salsa mientras el líder de la oposición se encontrará incómodo. No es su estilo ni su experiencia. A su favor juega, no obstante, su acreditada templanza. Si se ciñe a su guión, elude las zancadillas de su rival, desgrana sus propuestas de manera comprensible para el común de los mortales, consigue desenmascarar la acumulación de errores que nos han conducido a esta crisis y, sobre todo, ofrece esperanza creíble, puede salir victorioso del trance. Porque, olvidado el debate, será la hora de las urnas, donde la palabrería hueca cederá ante la capacidad de generar confianza. Y en ese terreno el gallego gana por goleada.

