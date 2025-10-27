Suscribete a
Estamos ante una partida humillante disputada por dos trileros llamados Puigdemont y Sánchez sobre el tablero de nuestra nación

Isabel San Sebastián

EL sanchismo ha degradado de tal modo la democracia que ya hablamos con total naturalidad de la negociación entablada entre el jefe del Gobierno y un prófugo de la Justicia, por la persona interpuesta de un ex presidente, con la mediación de una fundación especializada ... en la 'resolución de conflictos', eufemismo empleado para denominar, por ejemplo, el pacto de la vergüenza suscrito entre Zapatero y ETA. Sánchez ha conseguido normalizar una anomalía inconcebible en cualquier país de nuestro entorno, que sitúa en el mismo plano al poder Ejecutivo y a un golpista, y aquí le hacemos el juego analizando el guión de este esperpento como si se tratara de algo perfectamente lícito en el teatro de la política, cuando estamos ante un desafío sin precedentes al Estado de derecho y una burla obscena a las reglas por las que se rige. Una partida humillante disputada por dos tahúres llamados Puigdemont y Sánchez, sobre el tablero de nuestra nación, cuyo desenlace es imprevisible dado que se trata de dos tramposos de trayectoria acreditada que llevan años intentando engañarse el uno al otro. Dos trileros, a cual más sucio, carentes de palabra u honor.

