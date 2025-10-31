Pierden todo sentido las reglas de juego cuando en la partida hay un tramposo. El edificio normativo sobre el que se sustenta el sistema representativo español fue levantado en tiempos de la Transición, por legisladores empeñados en construir una democracia homologable en Europa, imbuidos del ... espíritu de consenso. Personas honorables, de trayectoria profesional acreditada, muchas de las cuales perdieron dinero y oportunidades al dedicarse a la política para encauzar su vocación de servicio público. Gentes convencidas, ahora vemos que erróneamente, de que en el futuro sus sucesores seguirían la senda marcada. De ahí que no previeran mecanismos eficaces destinados a impedir que un presidente del Gobierno se burlara de nosotros impunemente, como hizo el jueves Pedro Sánchez en la comisión que investiga la corrupción socialista.

Llegó al Senado revestido de chulería, calificando el foro de «comisión de difamación» o «circo», eludió responder a las preguntas concretas que se le formularon y dedicó su tiempo a descalificar a la oposición, centrando sus dardos en Díaz Ayuso, su obsesión. Mintió al contestar con el silencio a las cuestiones de si su hermano residía en Elvas o cuánto dinero en efectivo había cobrado él del PSOE. Mintió al afirmar que el confinamiento y cierre del Congreso durante el Covid fue legal y mintió al asegurar que su relación con Koldo, el guardián a quien confió la custodia de sus avales, era muy superficial. Mintió, por acción u omisión, en todo lo referido a su Gobierno, su partido y en particular Ábalos. Faltó a la verdad con descaro al agarrarse en más de cuarenta ocasiones al «no lo recuerdo» o «no me consta», para escapar de un asunto vidrioso. Hasta su risa de hiena desprendía el tufo inconfundible de la falsedad, porque sabe que tiene en la nuca el aliento de la Justicia. Una amenaza bastante más seria que la representada por la Cámara Alta, de donde salió vivo, a hombros de sus palmeros, en parte por su propia desvergüenza y habilidad para el trilerismo, sobre todo por la torpeza de quienes deberían haberle puesto en apuros. Con la única excepción de María Caballero, de UPN, excelente en el fondo y las formas, el interrogatorio fue para el compareciente un auténtico paseo. El popular Alejo Miranda le regaló una victoria, o cuando menos unas tablas, al atropellarse hasta el punto de perder la razón, y el presidente, Eloy Suárez, del PP, le consintió saltarse las normas sin atreverse a ponerlo en su sitio.

Los padres constituyentes no concibieron que un día llegara al poder un tipo completamente amoral, como Sánchez, que desprecia el concepto mismo de responsabilidad política. Por eso resultan inútiles los instrumentos de control parlamentario previstos en la Carta Magna. Sánchez solo responderá ante los jueces o en las urnas, si la oposición se espabila y encuentra el modo de ser efectiva.