Lejos de constituir una pérdida de tiempo, como repite machaconamente la propaganda sanchista, la sesión de investidura ha resultado ser de enorme utilidad para alumbrar los perfiles de los dos dirigentes que aspiran a presidir el Gobierno de España. Uno al frente de una ... coalición de socialistas y comunistas con el apoyo imprescindible de todas las minorías, incluida la que encarna orgullosa el legado de una banda terrorista, otro a la cabeza del PP.

De Pedro Sánchez Castejón ya conocíamos sobradamente su condición de mentiroso compulsivo, narcisista de libro y político carente de escrúpulos, dispuesto a cualquier vileza con tal de obtener poder. Este trámite parlamentario nos ha permitido descubrir, además, su faceta de cobarde que se esconde tras los improperios de un subalterno macarra por miedo a dar la cara y arriesgarse a que se la partan, como hizo dialécticamente el líder popular en el debate televisado de la última campaña. Sin trampas ni trucos, Sánchez no es nadie. A falta de un árbitro parcial y el tiempo a su favor, se acochina en el banco azul, aunque demuestra su naturaleza escogiendo como portavoz al más gañán de la bancada para después aplaudir, puesto en pie, la intervención más infame jamás protagonizada por un diputado del PSOE en el Congreso. El presidente en funciones sabe que va a seguir en el cargo y también es consciente del precio que va a pagar, encantado, a sus socios independentistas. Precisamente por eso se niega a confesarlo. No porque se avergüence de la amnistía, el referéndum o cualquier otra de las puñaladas propinadas a la Constitución, sino por no incomodar a quienes han de apuntalar su mandato antes de tener firmado el pacto de la traición.

Alberto Núñez Feijóo llegaba a este examen con una larga trayectoria de victorias y gestión a las espaldas, en la que faltaba, no obstante, la reválida indispensable de la política nacional. Había rescatado a su partido del naufragio casadista para conducirlo hasta La Moncloa, y se había dado de bruces con un triunfo insuficiente, un partido desconcertado y una base social hundida en la desesperanza. No lo tenía fácil, pese a lo cual ha superado con creces las expectativas. Feijóo sale derrotado numéricamente del envite, aunque vencedor moral por goleada. Ha consolidado un liderazgo interno que, sin ser discutido, no suscitaba entusiasmo, hasta convertirlo en carisma a ojos de la militancia y buena parte del electorado. Ha reunificado al centro derecha. Ha recuperado, al fin, el discurso de los principios y los valores. Ha hecho que millones de españoles huérfanos desde hace lustros se sintieran representados en las palabras que dirigió a los distintos grupos y en particular a Bildu. Ha esbozado para Cataluña y el País Vasco un proyecto de futuro alternativo al de los separatistas y sus aliados de la izquierda. Ha resucitado a un PP que estaba muerto.