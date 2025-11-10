Suscribete a
'Don Alvarone' tiene que pagar

Si esa instrumentación rastrera de la Fiscalía queda impune, seremos rehenes de quien detente el poder

En el PP hay vergüenza. En el PSOE, no

Sánchez miente hasta cuando calla

Isabel San Sebastián

De todas las causas abiertas en los tribunales contra el sanchismo, la más grave es la que afecta al fiscal general del Estado, porque en ella no se dirime únicamente la posible comisión de un delito de revelación de secretos, sino la utilización de ... la Fiscalía como una suerte de Gestapo o Stasi con licencia para matar civilmente a cualquier ciudadano. Frente a esa espada de Damocles suspendida sobre todos nosotros, los negocios de Begoña, los chanchullos del 'hermanísimo', los fajos de billetes de Koldo, Ábalos y Cerdán e incluso la presunta financiación ilegal del PSOE resultan casi anecdóticos. Si esa instrumentación rastrera de una institución clave queda impune, adiós a la seguridad jurídica, a nuestros derechos, a las garantías inherentes a la democracia. Seremos todos rehenes de quien detente el poder en Moncloa.

