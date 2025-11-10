De todas las causas abiertas en los tribunales contra el sanchismo, la más grave es la que afecta al fiscal general del Estado, porque en ella no se dirime únicamente la posible comisión de un delito de revelación de secretos, sino la utilización de ... la Fiscalía como una suerte de Gestapo o Stasi con licencia para matar civilmente a cualquier ciudadano. Frente a esa espada de Damocles suspendida sobre todos nosotros, los negocios de Begoña, los chanchullos del 'hermanísimo', los fajos de billetes de Koldo, Ábalos y Cerdán e incluso la presunta financiación ilegal del PSOE resultan casi anecdóticos. Si esa instrumentación rastrera de una institución clave queda impune, adiós a la seguridad jurídica, a nuestros derechos, a las garantías inherentes a la democracia. Seremos todos rehenes de quien detente el poder en Moncloa.

En lo que llevamos de juicio ha quedado sobradamente demostrado el interés desmedido de Álvaro García Ortiz por el expediente referido a la pareja de Díaz Ayuso. Obedeciendo sus órdenes, el fiscal Salto se vio obligado a abandonar un partido de fútbol para hacerle llegar a toda prisa el escrito que le había remitido el abogado de González Amador. Al verlo reproducido literalmente en los medios de comunicación, otra subordinada suya, Almudena Lastra, le reprochó haber sido el autor de la filtración, a lo que 'Don Alvarone' respondió: «Eso ahora no importa». Su prioridad era dictar personalmente una nota de prensa que incluía párrafos textuales de dicho documento, con el propósito de impedir que les «ganaran el relato». ¿Habrían suscitado la misma respuesta hechos similares imputados a otro empresario sin vinculación con la presidenta madrileña? No. ¿Es lícito desvelar la estrategia defensiva de un encausado con fines políticos? No. ¿Pudo salir la información objeto de investigación de un lugar que no fuera la Fiscalía General del Estado? No. Fuese o no García Ortiz el autor material de la revelación que derivó en el linchamiento mediático del novio de Ayuso y, por extensión, de la dirigente popular, suya era la responsabilidad de custodiar ese secreto, lo que lo convierte en culpable de permitir el atropello.

Por si no bastara con los testimonios mencionados, sabemos que el fiscal general borró el contenido de su teléfono móvil en cuanto supo que lo habían denunciado, sin que existiese protocolo alguno que recomendara hacerlo; sabemos que desde Presidencia del Gobierno se instó al líder socialista de Madrid a utilizar esa munición prohibida contra Ayuso, antes de que fuese publicada, y hemos oído a Pedro Sánchez proclamar la inocencia de 'su' fiscal, sin despeinarse. A su favor han hablado también varios periodistas alineados en la trinchera sanchista, revestidos de esa superioridad moral que los lleva a considerar su palabra dogma de fe, suficiente por sí misma para exculpar al procesado. Un reo que debe pagar, si queremos conservar lo que queda del Estado de Derecho.