Suecia fue uno de los primeros países en introducir ordenadores en las escuelas. Ya a finales de la década de 1980 se organizaron salas de ordenadores en los colegios. Durante la década de 1990 se invirtió cada vez más dinero estatal en la informatización de ... las escuelas, y los docentes fueron enviados a cursos para que aprendieran a usar los ordenadores en su enseñanza. Esto se combinó con un nuevo comienzo para la pedagogía progresista. Los alumnos debían buscar conocimiento de forma independiente, trabajar en grupos y presentar el resultado en forma escrita. Debían prepararse para la vida laboral adquiriendo «las competencias del siglo XXI», que serían la comunicación, la creatividad y el pensamiento crítico. Se iba a prescindir de las lecciones dirigidas por el maestro supuestamente aburridas y expresión de una visión autoritaria del conocimiento. Se rechazaban también los libros de texto, porque se consideraba pasivo aprender de un libro y una antítesis de la creatividad.

La pedagogía progresista ya se había introducido en Suecia en la década de los sesenta del siglo pasado junto con la escuela obligatoria cohesionada hasta los 16 años. Además del trabajo en grupo y del trabajo individual, se incentivaron las visitas de estudio y la cooperación entre materias, todo para captar el interés de los alumnos reacios al trabajo escolar y contribuir así al objetivo político de la igualdad. Sin embargo, junto con el cambio de métodos llegaron paso a paso también cambios significativos en los contenidos. En Lengua, no se leían libros completos sino extractos. No se estudiaba la geografía de un país en su totalidad, sino que bastaba con una región. En Historia, se elegía un período histórico y no se estudiaba la cronología. En Literatura, el alumno debía elegir a un autor, pero no tenía que aprender una cronología del desarrollo de la literatura. En el estudio de los idiomas, no se utilizó un libro de gramática, sino recuadros con reglas gramaticales debajo del texto. La intención con estos cambios fue que más estudiantes pudieran aprobar y que la enseñanza fuera más divertida.

Todo esto se aceleró con los ordenadores. Hubo señales de advertencia de que no todo iba bien, pero al principio recibieron poca atención. En 2001, se publicó el informe Färila, escrito por Lars Naeslund. Trataba sobre una escuela secundaria en el norte de Suecia que realizó un experimento en el que se aplicaba a rajatabla la pedagogía progresiva con la ayuda de un ordenador por alumno. En contra de lo esperado bajó el resultado de todos, pero para los más débiles fue un fracaso total.

Comenzaron a surgir informes que advertían de que los alumnos retenían menos si tomaban notas en el ordenador. Tal vez por una peor coordinación entre la mano y el cerebro o tal vez por la ilusión de 'poseer' la información guardada y accesible, no en la memoria sino en el ordenador. Las tareas antes consideradas libres y creativas comenzaron a ser cuestionadas porque los estudiantes simplemente copiaban de internet. Los docentes terminaron en la desagradable situación de tener que desconfiar de sus alumnos.

Alrededor de 2010 irrumpieron los móviles y las redes sociales, y los jóvenes empezaron a dedicar cada vez más tiempo libre a su teléfono y menos a la lectura. Como ha demostrado el psicólogo social Jonathan Haidt, con los teléfonos las chicas tendían a pasar mucho tiempo comparándose en popularidad con otras niñas, mientras que los chicos pasaban tiempo jugando videojuegos o mirando contenidos sexuales. En otras palabras, cada vez más luces parpadearon en rojo y había razones adicionales para restringir el uso de medios digitales en el entorno escolar.

Los psicólogos y pediatras alzaron la voz subrayando que el desarrollo del habla de los niños se retrasaba si se usaban pantallas como niñeras. Los niños necesitan hablar interactuando con su entorno. Necesitan desarrollar sus habilidades motoras y sociales al jugar con otros niños. La relación con los padres se ve afectada negativamente si el niño muestra que prefiere mirar su teléfono en lugar de hablar con sus padres. Es bien sabido que los docentes sienten que tienen que competir con los programas de entretenimiento de la televisión para llamar la atención de sus alumnos.

¿Se han convertido los jóvenes en 'nativos digitales'? Una ambiciosa investigación internacional de países de la OCDE mostró en 2023 que la mayoría de los jóvenes sólo tenían habilidades informáticas elementales y que los estudiantes que mejor sabían aprovechar el ordenador eran los que tenían los mejores resultados en las materias. En otras palabras, también en la era digital lo mejor es desarrollar los conocimientos y las destrezas escolares 'de siempre'.

¿Va a haber cambios con la inteligencia artificial en la escuela obligatoria? Probablemente no muchos. La tarea de la escuela es preparar el cerebro de los alumnos para conocer el mundo y pensar de manera lógica, y este propósito no ha cambiado. El mayor efecto se verá probablemente en la forma de examinar a los alumnos de niveles superiores donde veremos un regreso a los exámenes escritos u orales.

Como se ha dicho, Suecia fue uno de los primeros países en lanzarse a digitalizar la escuela y, ahora, es uno de los primeros en reaccionar contra una digitalización excesiva. El Gobierno sueco acaba de tomar una serie de decisiones importantes. Ha reservado dinero para que las escuelas compren libros de texto físicos, es decir, 'libros en papel'. Ha aprobado una nueva legislación que convierte en obligatorio tener una biblioteca escolar con un bibliotecario especialmente capacitado. Ya no va a ser suficiente colaborar con la biblioteca municipal más cercana. En los planes de estudio se ha suprimido la obligación de introducir la digitalización en el nivel preescolar. Por el contrario, se desaconseja su uso para los niños pequeños y se insta a una gran moderación en la escuela primaria. La nueva recomendación es usar las ayudas digitales solo en grados superiores y solo para reforzar la enseñanza de cierta materia. En otras palabras, no se prohíben los ordenadores para los alumnos mayores, pero se fortalece el uso de los libros. Finalmente, se utilizarán pruebas nacionales digitales para aumentar la comparabilidad y porque son más baratas, pero no para los alumnos más jóvenes. A la vez hay una tendencia a valorar más las clases dirigidas por el profesor.

Estos cambios no son controvertidos entre los profesionales, sino que en general son aplaudidos por docentes, psicólogos y médicos. Lo que asombra es que la digitalización acompañada por la pedagogía progresista se hubiera introducido sin pruebas más sólidas. Quizás haya una lección con más fondo aquí: en educación, la innovación en sí no es siempre un valor.