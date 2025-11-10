Suscribete a
La desdigitalización en la escuela

«Suecia fue uno de los primeros países en lanzarse a digitalizar la escuela y, ahora, es uno de los primeros en reaccionar contra una digitalización excesiva. En educación, la innovación en sí no es siempre un valor»

NIETO

Inger Enkvist

Suecia fue uno de los primeros países en introducir ordenadores en las escuelas. Ya a finales de la década de 1980 se organizaron salas de ordenadores en los colegios. Durante la década de 1990 se invirtió cada vez más dinero estatal en la informatización de ... las escuelas, y los docentes fueron enviados a cursos para que aprendieran a usar los ordenadores en su enseñanza. Esto se combinó con un nuevo comienzo para la pedagogía progresista. Los alumnos debían buscar conocimiento de forma independiente, trabajar en grupos y presentar el resultado en forma escrita. Debían prepararse para la vida laboral adquiriendo «las competencias del siglo XXI», que serían la comunicación, la creatividad y el pensamiento crítico. Se iba a prescindir de las lecciones dirigidas por el maestro supuestamente aburridas y expresión de una visión autoritaria del conocimiento. Se rechazaban también los libros de texto, porque se consideraba pasivo aprender de un libro y una antítesis de la creatividad.

