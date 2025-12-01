Suscribete a
Satirizar la idiotez

El mejor modo de comprobar la verdad de algo es reducirlo al ridículo

El oro del inodoro

Adiós trabajo

Ignacio Ruiz-Quintano

Ignacio Ruiz-Quintano

El filósofo-teólogo escocés Donald McKinnon fue el profesor predilecto de Steiner, que vio en él a un kantiano «que vivía el periódico hasta la última letra», pues a estos vicios lleva el kantismo. McKinnon leyó un día en 'Le Monde' lo del general francés ... Massu haciéndose torturar en Argel con un cable en el sexo para, a las tres horas, declarar: «Las quejas de las víctimas son exageradas». McKinnon tiró el periódico, entró con toga en una sala abarrotada para hablar de Kant y la ética y explicó que, ante un suelto así, no podía seguir enseñando más Kant ni más ética.

