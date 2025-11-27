Suscribete a
El oro del inodoro

Lutero recibe la revelación en la letrina. Los dos poetas de la Contrarreforma son Góngora, solar, y Quevedo, excremental

Ignacio Ruiz-Quintano

Ante el colapso occidental, los de las perras cambian sus dólares por oro, y una 'famosa marca estadounidense' acaba de hacerse, por doce millones de dólares, con un inodoro de oro (101 kilos de 18 kilates), de nombre 'América', obra del artista conceptual italiano Maurizio ... Cattelan. Si la 'famosa marca estadounidense' consiguiera ahora hacerse con la 'Fuente', el urinario de porcelana de Marcel Duchamp, completaría un cuarto de baño a la altura, en precio, de los del barrio de Salamanca en Madrid, pero en Nueva York.

