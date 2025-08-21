Suscribete a
visto y no visto

No te creo

El Gobierno acaba de anunciar, como un triunfo de la Ilustración setentayochista, que los españoles creen más en el cambio climático que en Dios

El Jarama

Canción del año pasado

Ignacio Ruiz-Quintano

Ignacio Ruiz-Quintano

El debate religioso ya no se da entre religiones, sino entre los que creen que 'creer' tiene algún valor y los demás. Eso decía ya Valéry, y en España el Servicio de Exclusivas Radiofónicas del Gobierno acaba de anunciar, como un triunfo de la Ilustración ... setentayochista, que los españoles creen más en el cambio climático que en Dios (67 a 47 por ciento), y no se descarta que la encuesta la hayan hecho en la Conferencia Episcopal, cuyos miembros no parecen muy chestertonianos, pues sabrían que, cuando se deja de creer en Dios, ya no se puede creer en nada, y el problema es que entonces se puede creer en cualquier cosa.

