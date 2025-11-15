Suscribete a
El relanzamiento de la imagen de Sánchez sugiere una operación de mayor alcance que el de unas elecciones regionales

Ignacio Camacho

Pedro Sánchez ha entrado en modo de campaña. No está claro si en campaña autonómica –como parece por su alegato parlamentario contra las comunidades del PP– o de unos hipotéticos comicios nacionales adelantados. Pero su discurso es ya claramente electoral, como si se hubiese quitado ... el traje de presidente para ponerse la chamarreta de candidato. Esta semana se plantó 'por sorpresa' en Radio 3 para comentar el disco de Rosalía, una visita que recordaba demasiado a la que hizo a un podcast juvenil en las elecciones de hace dos años, y la propia cantante fue recibida por la cofradía de 'la ceja' sanchista, con Almodóvar al frente, en el programa de Broncano. Esas cosas no suceden por casualidad; hay una estrategia, un diseño planificado.

