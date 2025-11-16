Suscribete a
ABC Premium
Directo
Alcaraz y Sinner, dos maestros en pugna por la corona de la ATP Finals
Última hora
El juez Peinado levanta la imputación de la secretaria general de Presidencia por el 'caso Begoña Gómez'

una raya en el agua

El texto, el contexto y el pretexto

Contexto de reconciliación, dice el eminente abogado. No hay más que ver lo profundamente reconciliados que estamos

El uniforme de campaña

Tocar el reintegro

Ignacio Camacho

Ignacio Camacho

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El abogado Spielmann, el hombre que tumbó la 'doctrina Parot', sostiene entre sus argumentos para avalar la amnistía el presunto «contexto de reconciliación» bajo el que la medida se enmarca. Y lo explica con un razonamiento de gran profundidad jurídica: la coletilla que acompaña –«para ... la normalización política y social de Cataluña»– la denominación oficial de la Ley Orgánica. Olé tus co…dos, minerva, que los tendrás raspados de tanto estudiar. Si la Corte de Luxemburgo le compra esta reflexión tan sofisticada, cosa bastante probable, Pedro Sánchez podría legalizar la esclavitud –que tampoco está prohibida expresamente en la Constitución–con otra ley que se llamara «de regulación de las prestaciones laborales no gratificadas», o autorizar la pederastia con un decreto «de protección a las demostraciones de afecto a la infancia». El pensamiento Humpty Dumpty en su expresión máxima: el poder determina en cada caso el significado de las palabras.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app