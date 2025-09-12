Suscribete a
ABC Premium

una raya en el agua

El progresismo cuántico

Puigdemont ha vivido la paradoja metafísica del gato. Sin moverse de su sitio es a la vez progresista y reaccionario

Los drones de Casandra

El pino en la ribera

Ignacio Camacho

Ignacio Camacho

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Tras el debate sobre la reducción de jornada laboral, Puigdemont ha perdido –provisionalmente– su pasaporte progresista. El progresismo es un concepto que la izquierda, en especial la sanchista, administra de manera selectiva. La regla de admisión es bien sencilla: progresista es todo aquel que ayuda ... al presidente a conservar su mayoría. El prófugo fue aceptado en ese bando la noche de las últimas elecciones y recibió la correspondiente credencial sin necesidad de pedirla. El grito de «somos más» se la daba por concedida aunque el beneficiario exigió que el título le fuera compulsado mediante la concesión de una amnistía tan a medida que su abogado participó en la redacción legislativa. Lo que no le dijeron entonces fue que el certificado de buena conducta ideológica es retráctil e igual que se otorga se retira si el portador se niega a cumplir determinadas premisas. Y eso es lo que acaba de suceder cuando Junts ha tumbado el proyecto estrella de Yolanda Díaz.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app