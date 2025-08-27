Suscribete a
El CNI y agencias de otros 12 países acusan a China de ciberataques a gobiernos y sectores críticos

UNA reciente encuesta del diario El Mundo, que recogía un intenso desplome de la intención de voto del PSOE y de la valoración personal de Pedro Sánchez, tabulaba también los motivos del desgaste que podría costarle a la formación socialista el abandono de hasta ... un tercio de sus anteriores votantes. Y sólo un 2,3 por ciento de estos electores descontentos citaba las cesiones a los nacionalistas como causa para abstenerse o cambiar de papeleta; menos de la mitad de quienes basan su decepción en la creencia de que su partido favorito ha girado… ¡hacia la derecha! Es decir, que la amnistía, los privilegios fiscales o la sumisión al chantaje de Puigdemont y Esquerra apenas le provocan al jefe del Gobierno una insignificante mella, a diferencia de la corrupción –con sus secuelas de machismo y putiferio–, el deterioro de su liderazgo o las promesas insatisfechas, principales simas de desconfianza y malestar por donde sus expectativas se despeñan.

