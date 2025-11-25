Suscribete a
ABC Premium
Directo
Michelin entrega sus prestigiosas estrellas a los mejores restaurantes de España y Portugal

UNA RAYA EN EL AGUA

El obrero más productivo de España

Un día de trabajo y un beneficio limpio de casi dos millones de pavos. A ver qué estajanovista empata siquiera esta ratio

El socio fiel

El alfil sacrificado

Ignacio Camacho

Ignacio Camacho

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Hay en España un hombre al que Yolanda Díaz debería condecorar con una medalla al mérito en el trabajo. Se llama Antonio Muñoz Cano, es pariente de Santos Cerdán, en concreto cuñado, y generó 1,8 millones de euros con su sola presencia durante ... un día como peón de albañil en la reforma del puente sevillano del Centenario. Fue el único empleado aportado por Servinabar a la UTE que resultó adjudicataria del proyecto en el Ministerio de Transportes dirigido por Ábalos. Un día de curro en una obra que dura ya más de cinco años y va para largo. Un día y un beneficio limpio de casi dos millones de pavos. A ver si los sindicatos encuentran un estajanovista capaz de empatar siquiera la ratio de productividad de este fenómeno extraordinario.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app