Última hora
Netanyahu da luz verde a la invasión de Ciudad de Gaza al tiempo que ordena negociar con Hamás

una raya en el agua

La normalización del estropicio

Sin la tragedia del monte quemado, la noticia del verano habría sido la cotidianeidad del colapso ferroviario

La hoguera antipolítica

Maneras de perder una guerra

Ignacio Camacho

La crisis de los incendios ha dejado la de los trenes en segundo plano. Sin el desastre forestal, la multiplicación de incidentes, averías y retrasos se habría convertido en la noticia del verano, y tal vez por eso haya sido Óscar Puente el primero ... en ejercer de pirómano político de la hoguera de reproches en que PSOE y PP se han enzarzado a mayor descrédito de ambos. En justicia es menester reseñar que la suspensión del tráfico en las zonas afectadas por el fuego ha sido la única decisión acertada que Renfe ha tomado en un agosto para la historia negra del transporte ferroviario. Con media España ardiendo parece casi una frivolidad quejarse del colapso que ha dejado a miles de viajeros hacinados en las estaciones o tirados en medio del campo, pero ese caos, ajeno a la tragedia del territorio en llamas, simboliza la incapacidad del sanchismo para gestionar el funcionamiento cotidiano de los servicios públicos propios de un país razonablemente desarrollado.

