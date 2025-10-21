Suscribete a
ABC Premium

UNA RAYA EN EL AGUA

Mentir de verdad

Sánchez no puede cometer falso testimonio en el Senado porque la mentira es el más auténtico y sincero de sus actos

Salutación del pesimista

La tentación de un sanchsimo de derechas

Ignacio Camacho

Ignacio Camacho

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Si Sánchez miente en la comisión de investigación del Senado no será delito de falso testimonio. No porque así lo haya dicho la Fiscalía a propósito de Santos Cerdán pero con clara intención preventiva, sino porque no existe mejor testimonio de la sinceridad del ... presidente que sus mentiras. Mentir es su forma natural de comportarse, la que brota de lo más profundo de su ser, la más auténtica y existencial de sus expresiones comunicativas, y a un hombre que se comporta con lealtad a sí mismo no se le puede acusar de delinquir sin violentar, como dice el Ministerio Público, el principio de intervención penal mínima. Mentirá, claro que mentirá, como siempre, y esperar de él otra actitud es condenarse a la melancolía.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app