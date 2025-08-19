Suscribete a
una raya en el agua

Maneras de perder una guerra

Putin no sólo se va a quedar con el territorio invadido. Acabará instalando en Kiev un gobierno permeable a sus designios

Huir de la quema

El Estado en llamas

Ignacio Camacho

Ignacio Camacho

Hay muchas maneras de perder una guerra y Volodímir Zelenski está a punto de conocer varias de ellas. La más convencional es rendirse, cosa que no va a suceder, y luego está el abandono de los aliados, la capitulación disfrazada de acuerdo o la ... cesión de territorios a cambio de compensaciones de poco o nulo efecto. La negociación sobre Ucrania se esta ventilando ahora en ese terreno, y los indicios sugieren que el país agredido saldrá del trance con un tamaño un poco –o bastante– más pequeño. Pero después de la firma de eso que llamamos paz, al líder de la defensa contra Rusia le espera otra derrota: la pérdida del poder a manos de los mismos compatriotas a quienes acaudilló en un ejemplar ejercicio de resistencia heroica.

