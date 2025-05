A cuenta de la liebre del adelanto electoral que ha lanzado Pablo Iglesias desde su minarete de muecín mediático, el columnista llama a un consultor político para preguntarle qué pasos se oyen cuando pega la oreja al suelo. «Ni de coña», contesta a bote pronto. « ... Eso es una especie que le ha soltado a Iglesias su amigo Iván Redondo. Es cierto que algunos colegas piensan que Sánchez debería aprovechar el momento de tensión que ha creado a cuenta del Constitucional y todo eso, porque de algún modo ha provocado un cierre de filas de todo el bloque Frankenstein en torno al Gobierno y se supone que eso le podría beneficiar en términos de movilización. Pero es pura espuma, en mi opinión. Si estudias la media de los sondeos, PP y Vox sumados llevan meses sin bajar del 45 por ciento, con vasos comunicantes de pérdidas y ganancias alternas entre ellos. Te digo más: creo que Moncloa no está midiendo bien el alcance de este demarraje. El daño de la despenalización a medida de los independentistas pesa más que el rédito que pueda extraer de esa impostura conspiranoica de perseguido por los poderes fácticos. Yo creo que si se ha metido en este lío ahora es precisamente para alejarlo de las elecciones, no para lo contrario».

Otra llamada. Otro arúspice con clientes de varios partidos en las municipales de mayo. «No me extrañaría. Si me preguntasen si es momento de tirarse de cabeza, les diría que no hay suficiente agua... pero que luego puede haber aún menos. Algunos creen que tienen una nueva foto de Colón, con las togas en primera línea. Sin embargo mi impresión es que el presidente quiere vestirse de rey mago en enero y no parar de repartir regalías hasta mayo. Ahora mismo creo que ni siquiera Ximo Puig, que parecía el más decidido a adelantar por su cuenta, está dispuesto a dar el paso. El problema es que el Sánchez que sacó partido de la foto de Colón no era éste que se abraza a Esquerra y Bildu. Y que sin comerse una rosca en Andalucía no le basta con avanzar en Cataluña».

Tercera consulta. Un analista de datos. «La imagen del 'presi' está devastada, más allá de la intención de voto. Credibilidad cero. Confianza bajo cero. Feijóo ha perdido gas pero apenas provoca rechazo y además se lleva todo el voto de Cs. El único factor de duda que yo atisbo es que la economía doméstica resiste más o menos dignamente, y que la inflación no parece que vaya a ir a más. Pero eso sería un acicate para aguantar, no para precipitar los tiempos. A mi juicio, la estrategia de tensión es un error; con estos aliados tan mal vistos y tu propia figura en declive, si planteas un plebiscito lo más probable es que lo pierdas. ¿Te acuerdas de la teoría de la lluvia fina de Aznar? Pues se está repitiendo pero en sentido negativo: todas las contradicciones, los incumplimientos y los engaños han empapado el terreno alrededor de Sánchez y ya le están calando los zapatos...».