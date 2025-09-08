Suscribete a
Entrevista
Carlos Alcaraz: «Me gusta vivir, hay que saber desconectar»
Última hora
Cae el Gobierno francés tras no superar la moción de confianza

una raya en el agua

El lado correcto

La izquierda se conforta a sí misma con una jaculatoria de beatitud política que esconde una convicción de supremacía

La calma urgente

Justicia o autocracia

Ignacio Camacho

Ignacio Camacho

El lado correcto de la Historia es una jaculatoria de arrogancia moral que a menudo la izquierda utiliza para sentirse bien consigo misma. Cómo resistirse a ese hechizo de superioridad capaz de producir una automática sensación de beatitud política, y que puede invocarse lo ... mismo para declararse feminista, antitaurino, defensor de los derechos humanos o concernido por la lucha contra el deterioro del clima. Se trata de definir un ámbito de dominancia, de hegemonía, con un derecho de admisión administrado por los prosélitos de una doctrina previamente establecida. Todo ello en exclusiva, claro, porque en ese espacio de certidumbres axiomáticas e infalibles no se cabría si las causas que acoge fuesen compartidas.

