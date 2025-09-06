Suscribete a
ABC Premium

UNA RAYA EN EL AGUA

Justicia o autocracia

El pulso al poder judicial está en punto crítico. O triunfa la separación de poderes o el sistema se precipita al abismo

Del estrado al banquillo

Quita allá

Ignacio Camacho

Ignacio Camacho

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El conflicto con la justicia es el hecho clave del mandato sanchista. Todos los gobiernos de la democracia han tenido problemas judiciales, algunos muy serios, digeridos con mayor o menor respeto, pero sólo el actual ha llevado la cuestión al enfrentamiento abierto. En realidad ... se trataba de una colisión inevitable, habida cuenta de que esta legislatura quedó viciada desde su mismo nacimiento por el monumental desafío a las reglas del juego que suponía una amnistía encajada en el ordenamiento a martillazos tan groseros que su aplicación aún está pendiente de la revisión del tribunal europeo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app