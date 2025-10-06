Suscribete a
ABC Premium

una raya en el agua

Jerga de mangantes

Las 'chistorras' son un rasgo de estilo: el de la verdadera naturaleza del sanchismo como método de poder extractivo

Un hombre decente

Horizonte electoral u horizonte penal

Ignacio Camacho

Ignacio Camacho

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Cada caso de corrupción en España tiene una jerga, un lenguaje convenido con el que los involucrados se entienden a través de palabras en clave, por lo general nada complicadas de descifrar y basadas casi siempre en términos vulgares. Koldo y Ábalos con sus chistorras ... y lechugas, la trama Gürtel con sus magdalenas, Marta Ferrusola con sus misales; el botín mal disimulado bajo contraseñas fáciles. Otras veces se trata de un tono soez propio de patanes: el volquete de putas de la operación Púnica, el dinero para asar una vaca de los ERE, la 'manteca' del saqueo de Marbella, el menú de meretrices a la carta –«Carlota que se enrolla etc»– que el exministro y su asistente planificaban en sus viajes. El argot de los mangantes.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app