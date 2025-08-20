Suscribete a
La hoguera antipolítica

La manía de abordar las catástrofes con una urna en la cabeza amenaza con desembocar en una quiebra del sistema

Ignacio Camacho

Si se quema su casa, a la gente le da igual qué administración paga la nómina de los bomberos. Lo que le urge en ese momento son recursos humanos y técnicos para apagar el fuego, o al menos para intentarlo porque esta clase de ... incendios, llamados de sexta generación, son casi inextinguibles por su altísimo rigor térmico, similar en potencia al de una bomba atómica según los expertos. Un verdadero infierno. Por eso tiene poco sentido el empeño de los dos grandes partidos en achacarse mutuamente la falta de medios mientras la población contempla este juego siniestro con una mezcla de frustración, cólera y desafecto y vuelve a circular, como en la riada valenciana, el desmoralizado lema de que: «Sólo el pueblo salva al pueblo».

