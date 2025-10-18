Suscribete a
una raya en el agua

Gobierno hasta en la sOPA

Cuando la polarización interfiere en una mera pugna de intereses accionariales estamos ante una patología civil grave

Operación Academia

El burladero del fuero

Ignacio Camacho

Ignacio Camacho

En términos políticos cabe interpretar el fracaso de la opa sobre (contra) el Banco Sabadell como un éxito del Gobierno de Sánchez, que desde el principio ha hecho todo lo posible para torpedear la operación en beneficio de sus aliados catalanes. Por esa misma ... razón la oposición y mucha gente de la derecha escogieron bando a favor de la otra parte; la polarización ha llegado al punto de interferir en una mera pugna de intereses accionariales, síntoma de una enfermedad civil grave. Es de esperar que los copropietarios de la entidad 'opada', los que se jugaban su dinero en el lance, hayan tomado su decisión en base a sus prioridades particulares, porque en caso contrario estaríamos ante un fenómeno de politización preocupante.

