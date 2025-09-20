Suscribete a
La fórmula Ben Gurion

El PP aborda su relación con Vox desde el postureo táctico, pero se trata de un problema estratégico mucho más complicado

Ignacio Camacho

Las encuestas de esta semana –y las que vendrán porque la tendencia no va a cambiar a corto plazo– han abierto en el PP el debate sobre la relación con Vox, al ver que no está funcionando la idea de comprarle el marco programático ... rebajándole unos cuantos grados. Eso le puede ir bien a Ayuso pero a Feijóo le saca de su sitio natural y le obliga a moverse a contramano de su carácter moderado. El problema es de difícil solución, porque el desparrame sanchista beneficia al rival que propone respuestas radicales en sentido contrario, de tal modo que la primera condición para abordarlo es entender que se trata de una cuestión estratégica de ámbito mucho más amplio que el superficial postureo táctico. El gran desafío de los partidos sistémicos consiste en encontrar la manera eficaz de defender la institucionalidad en medio de una atmósfera de polarización y choque frontal de bandos donde la política populista encuentra su hábitat apropiado.

