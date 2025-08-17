Suscribete a
ABC Premium
Última hora
España acepta nueva ayuda de Alemania, Eslovaquia y Países Bajos para combatir los incendios

una raya en el agua

El Estado en llamas

Además de los estragos físicos, las catástrofes en España provocan en el sistema institucional un vértigo autodestructivo

Una idea de España

Políticos de granja

Ignacio Camacho

Ignacio Camacho

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Las catástrofes en España, sean pandemias, inundaciones o incendios, desembocan en un harakiri político donde se inmolan a sí mismas las dos grandes fuerzas del bipartidismo. La secuencia de falta de colaboración, inoperancia y reproches recíprocos añade a los estragos físicos la quiebra de la ... ya escasa confianza social que queda en unas instituciones con la credibilidad bajo mínimos. La estrategia de confrontación se puede entender en un sanchismo cuyo líder trata de sembrar el caos y la división como último recurso ante un descalabro presentido, pero el entusiasmo con que el PP colabora en ello constituye un serio error autodestructivo. Los populares parecen ignorar –como han demostrado también en la polémica de los currículos– que la idea de un sistema en ruinas sólo favorece a los extremismos, cuyos agitadores sólo tienen que sentarse a ver el espectáculo con el capacho a mano para recoger los beneficios. Las encuestas de septiembre anunciarán movimientos sísmicos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app