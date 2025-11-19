Suscribete a
Santos Cerdán sale de la cárcel tras cinco meses interno

UNA RAYA EN EL AGUA

Espiritismo político

La corrupción sanchista ha desinflado el impacto propagandístico de la gran efeméride del antifranquismo retroactivo

Temblores sistémicos

Cancelar al 'bien nacido'

Ignacio Camacho

Santos Cerdán le ha estropeado a Sánchez el gran día del antifranquismo retroactivo. La pestilente atmósfera descrita en el último informe de la UCO ha disuelto como un azucarillo la relevancia de la efeméride marcada por Moncloa como un apoteósico hito propagandístico. El centenar ... de actos previsto a lo largo del año se desinfló desde el principio y el momento culminante de hoy quedará reducido a una 'performance' de circo. El proceso de resurrección del general –para poderlo matar, como aquel mago Blacamán de García Márquez hacía con los enemigos– ni siquiera ha podido culminar esa 'resignificación' del Valle de los Caídos anunciada a bombo y platillo. Lo único que ha logrado el espiritismo sanchista es que muchos jóvenes, en su ignorancia sobre la dictadura, se deslicen hacia una especie de nostalgia de lo no vivido y caigan en la tentación del autoritarismo frente a una democracia ensimismada que los condena a un horizonte vital sombrío.

