Ignacio Camacho

Un dron se puede descontrolar en el curso de una operación bélica. O dos. O tres. Pero una docena y media de golpe son un test, un sondeo, un ensayo, una prueba. Una manera de tantear cómo funcionan y hasta dónde llegan la solidaridad europea ... y la voluntad de la OTAN para cumplir sus compromisos de defensa, y de paso dejar claro que Putin no piensa negociar en Ucrania ninguna solución que no le convenga o no lo reconozca como indiscutible vencedor de la contienda. Hace meses que los analistas occidentales de estrategia vienen especulando con una incursión de Rusia sobre las fronteras que tiene más cerca. Ya se ha producido, a modo simbólico, como la cata del vino de una bodega. No iban muy descaminadas las autoridades de Bruselas cuando recomendaban acumular 'kits' domésticos de emergencia. Por aquí tomamos el asunto a cachondeo, pero en Polonia y los países bálticos empiezan a comprobar que la amenaza es seria y que hay cosas con las que no se juega.

