Suscribete a
ABC Premium

una raya en el agua

El campo de los mártires

Se trate de Ábalos, de Cerdán o del fiscal, la consigna es hacerse las víctimas sin depurar responsabilidades políticas

Falta el indulto

Espiritismo político

Ignacio Camacho

Ignacio Camacho

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La fachosfera no tiene remedio. Estaban el Gobierno y los medios oficiales anunciando a los españoles el notición de que Franco ha muerto y la pseudoprensa desinformadora, en vez de hacerse eco, se empeñaba en hablar de la sentencia del fiscal general y se tomaba ... a la esposa de Santos Cerdán a cachondeo. Pobre Paqui, menuda falta de respeto a una mujer del pueblo, como si no tuviera derecho a gastarse en el Corte Inglés el dinero que su marido amasaba con su (presuntamente) corrupto esfuerzo. En cambio no ha habida tanta guasa con la presencia de Jéssica en un viaje oficial a Marruecos, que según la tarifa de acompañamiento de la 'escort' le debió de costar a Ábalos tres mil euros. No se sabe si propios o ajenos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app