Se retrasa la final entre Alcaraz y Sinner por motivos de seguridad

una raya en el agua

La calma urgente

Sin tener en sus manos el control de los tiempos, el PP comete un error al insistir en la inminente caída del Gobierno

Justicia o autocracia

Del estrado al banquillo

Ignacio Camacho

Ignacio Camacho

Además de equivocarse con Vox disputándole votos en el terreno donde el partido de Abascal tiene su más sólido asentamiento (inmigración y seguridad), el PP comete también un error al insistir en el mensaje de una inminente caída del Gobierno. La impaciencia nunca es ... buena en política, pero resulta letal cuando el impaciente no es el dueño de los tiempos y por lo tanto carece de la posibilidad de decidir sobre ellos. Quizá Sánchez tampoco la tenga del todo en este momento, sometido como está su mandato a la incidencia de factores externos como los procesos judiciales en curso o los presupuestos, pero sin una mayoría alternativa la oposición no tiene otro remedio que amoldarse al curso de los acontecimientos y presionar para crearle al Ejecutivo un clima de desafecto. De otra manera corre el riesgo de que el electorado se desfonde al ver que el presidente sigue en su puesto y pierda la confianza en un liderazgo que hace pronósticos incorrectos.

