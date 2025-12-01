En el origen del felipismo está la foto del clan de la tortilla y en el origen del sanchismo está la foto del clan del Peugeot. El Peugeot, como la tortilla, no aparece en la imagen tomada en Aldeanueva del Ebro; hubo más coches en ... aquella campaña de las primarias, incluso una furgoneta, pero ha prevalecido la marca como símbolo del viaje mitológico que siempre está al fondo de todos los relatos fundacionales. Sánchez era en aquel tiempo un fracasado. Lo había escogido Susana Díaz como candidato de transición hasta que ella encontrase el momento de encaramarse al liderazgo socialista: un perdedor para calentarle el asiento. Y en efecto perdió dos veces contra un Rajoy desgastado por el duro ajuste económico y la corrupción de su entorno. No sólo perdió, perforó el suelo electoral del partido. Sin embargo Pedro tenía en la cabeza otra idea porque hacía las cuentas de distinta manera, sumando a Podemos y los separatistas –el Frankenstein de Rubalcaba– contra la derecha. El viejo esquema del Tinell de Zapatero, pero a gran escala. Los patricios del PSOE tuvieron que sacarlo a escobazos y entonces buscó a unos aventureros de tercera fila, peones de la militancia orgánica, para acompañarlo en la gira de la revancha. Ábalos, Cerdán, Koldo. El premio era un asalto al Estado, moción de censura mediante, si ganaban. Uno quería el poder y los demás, ahora lo sabemos, el dinero. Las dos cosas estaban en el mismo sitio: en la cúpula del Gobierno.

Todo el actual turbión de escándalos no se explica sin esa historia primigenia de buscavidas en pos de una oportunidad de fortuna. La encontraron, ciertamente, y se aplicaron desde el primer momento a rentabilizarla. El jefe de la banda se apresuró a repartir la recompensa entre el trío de su confianza. Les dio acceso a los centros de decisión con amplias facultades de mando para nombrar cargos, manejar presupuestos, gestionar obras públicas, adjudicar contratos. Los quería cerca para ocuparse de esa clase de faenas que requieren tener la boca cerrada y la mano abierta: recibir a Delcy en una visita secreta, negociar la investidura con Bildu y Puigdemont, controlar Ferraz, centralizar la compra de material sanitario en plena pandemia. Todos los que trataban con ellos sabían quiénes eran y conocían su hilo directo con la Presidencia. Se habían ganado su posición de privilegio como pioneros del sanchismo y la consideraban un derecho de usufructo legítimo. Por eso se sienten abandonados en la soledad del presidio mientras el hombre al que llevaron a la cumbre se lava las manos, se declara traicionado y finge haber olvidado sus servicios personales y políticos. En el ambiente de la corrupción hay un precepto no escrito que reza que cuando las cosas se ponen feas nadie tiene amigos. Pero si hablaran podrían hacer temblar los cimientos del Ejecutivo y convertir en un cuento para niños el desquite de Montecristo.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión