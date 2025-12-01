Suscribete a
una raya en el agua

Buscavidas

El sanchismo nació de la ambición de una banda de aventureros en busca de un golpe de fortuna con el poder como premio

Hacer 'algo'

Esta siniestra parodia de democracia

Ignacio Camacho

En el origen del felipismo está la foto del clan de la tortilla y en el origen del sanchismo está la foto del clan del Peugeot. El Peugeot, como la tortilla, no aparece en la imagen tomada en Aldeanueva del Ebro; hubo más coches en ... aquella campaña de las primarias, incluso una furgoneta, pero ha prevalecido la marca como símbolo del viaje mitológico que siempre está al fondo de todos los relatos fundacionales. Sánchez era en aquel tiempo un fracasado. Lo había escogido Susana Díaz como candidato de transición hasta que ella encontrase el momento de encaramarse al liderazgo socialista: un perdedor para calentarle el asiento. Y en efecto perdió dos veces contra un Rajoy desgastado por el duro ajuste económico y la corrupción de su entorno. No sólo perdió, perforó el suelo electoral del partido. Sin embargo Pedro tenía en la cabeza otra idea porque hacía las cuentas de distinta manera, sumando a Podemos y los separatistas –el Frankenstein de Rubalcaba– contra la derecha. El viejo esquema del Tinell de Zapatero, pero a gran escala. Los patricios del PSOE tuvieron que sacarlo a escobazos y entonces buscó a unos aventureros de tercera fila, peones de la militancia orgánica, para acompañarlo en la gira de la revancha. Ábalos, Cerdán, Koldo. El premio era un asalto al Estado, moción de censura mediante, si ganaban. Uno quería el poder y los demás, ahora lo sabemos, el dinero. Las dos cosas estaban en el mismo sitio: en la cúpula del Gobierno.

