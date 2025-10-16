Suscribete a
una raya en el agua

El burladero del fuero

Es muy probable que Ábalos durmiese ya en prisión de no ser diputado. Por eso Sánchez lo aforó después de cesarlo

De la mentira y otras rutinas

Descargo preventivo

Ignacio Camacho

Quizás un magistrado del Supremo no sea la persona más adecuada para declarar su «estupor» por una disposición constitucional que afecta a los miembros del Congreso. No al menos en un auto dictado al amparo de su función jurisdiccional, por más que a título ... privado comparta con muchos ciudadanos el criterio de que se está produciendo un uso sesgado y torticero de la prerrogativa del aforamiento. Es de suponer que el juez Puente haya calibrado y descartado la posibilidad de que esa coda pueda influir en el proceso propiciando algún recurso susceptible de permitir al imputado –Ábalos en este caso– declararse víctima de algún tipo de sesgo, pero aun así cabe entender que la digresión está fuera de lugar en ese delicado contexto.

