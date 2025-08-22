Suscribete a
Bailar sobre los muertos

La exaltación de los pistoleros de ETA como héroes del pueblo no sólo humilla a las víctimas sino al Estado entero

Ignacio Camacho

Si en las ferias de Castilla o de Andalucía se celebraran homenajes a Franco –y ojo que quizá no estemos lejos de eso– o sus casetas se decorasen con fotos de Millán Astray y Queipo de Llano, el Ministerio de Interior actuaría de inmediato y ... llevaría ante la Justicia a los nostálgicos de una dictadura finalizada hace cincuenta años. Sucede sin embargo que en el País Vasco se rinden en los festejos populares de cada verano jubilosos honores a ETA y a sus sicarios, asesinos convictos de casi mil ciudadanos durante su largo y aún reciente desafío al régimen democrático, y que el departamento de Marlaska –que en su otra vida de juez habría abierto diligencias a los organizadores de esos actos– prefiere mirar para otro lado. Si ese lado fuese el de los incendios se podría comprender por interés prioritario, pero el Ejecutivo sanchista anda más interesado en discutir las responsabilidades del fuego con un PP que a su vez acepta el debate con gran entusiasmo.

