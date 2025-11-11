Suscribete a
una raya en el agua

Amenaza de Estado

La pasividad de las autoridades permite al narco crear poderes paralelos al margen de las estructuras institucionales

El cadí

Ganar desde el centro

Ignacio Camacho

En el paisaje destruido de la política española no queda sitio para ocuparse del alarmante auge del narcotráfico. Hay muchos policías y guardias civiles jugándose la vida frente a bandas de delincuentes pertrechadas con armamento pesado capaz de atravesar chalecos antibalas, como sucedió en Isla Mayor ... el pasado sábado, sin que los gobernantes se den por concernidos ante la frecuencia creciente de esa clase de episodios dramáticos. Los enfrentamientos se multiplican en el Estrecho o el Bajo Guadalquivir pero el ruido de los disparos queda opacado en la opinión pública bajo debates sobre el bloqueo de Puigdemont, el juicio al fiscal general o los putiferios de Ábalos. Y en la esfera oficial nadie parece advertir que estamos ante un grave problema de Estado.

