una raya en el agua

Los agujeros negros

Ábalos y Koldo conocen bien dónde le aprieta a Sánchez el zapato. Air Europa y las primarias. Y justo ahí han pisado

Las mantas de la cárcel

Termodinámica de la xenofobia catalana

Ignacio Camacho

Tanto Ábalos como Koldo son conscientes de que su partido los ha echado a los leones y dado por amortizados, pero también conocen dónde le aprieta a su exjefe el zapato. Y es justo en ese punto donde antes de entrar en prisión han pisado. ... Las insinuaciones sobre Begoña Gómez y el suegro del presidente son un amago más intencional que peligroso, una especie de picotazo para hacer saber –o creer– que aún están en condiciones de causar daño. Se han repartido la munición y cada uno apunta a un flanco: los préstamos a Globalia y el 'pitufeo' de las presuntas donaciones de don Sabiniano. Sugerencias poco explícitas a modo de disparos de advertencia sobre lo que podría ocurrir en caso de que Moncloa se lave las manos ante su ingreso penitenciario.

