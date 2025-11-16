Suscribete a
Alcaraz y Sinner, dos maestros en pugna por la corona de la ATP Finals
El juez Peinado levanta la imputación de la secretaria general de Presidencia por el 'caso Begoña Gómez'

La suerte contraria

Hay que hablar del franquismo

La democracia, igual que la Constitución, es una obra de la élite, lo contrario del populismo

El Abuelo Delibes

No me importa la religión del alcalde

Dice Belarra que «la democracia la trajo la gente peleando en las calles, y los antifascistas, que se dejaron la vida por los derechos que hoy disfrutamos». Bien, también hay gente que cree que Elvis sigue vivo. Yo animo a Belarra a que estudie el franquismo ... porque es un periodo histórico complejo y apasionante. Lamentablemente yo pertenezco a esa generación a la que no se lo enseñaron en clase. El curso siempre llegaba a su fin precisamente ahí y no daba tiempo para llegar a ese tema, que se resolvía con un trabajo voluntario o un sutil «estudiadlo por vuestra cuenta». Todo estaba reciente –nací en el 78–, así que supongo que nadie quería meterse en temas para los que muchas familias aún no estaban preparadas.

