¡Qué suerte tener un Rey!

Imaginemos una España sin monarca. ¿Quién podría haber frustrado en un instante el golpe de Estado de 1981? ¿Quién podría haber reducido a los independentistas catalanes a una mera camarilla política, contraria a la Constitución, al derecho y a la paz civil, con solo un discurso? Juan Carlos salvó la democracia; Felipe salvó la unidad nacional

NIETO
Guy Sorman

Guy Sorman

El 23 de febrero de 1981, ya en la noche cerrada, el Rey Juan Carlos, vestido con su uniforme de gala, denunció el intento de golpe de Estado militar que tuvo lugar ese mismo día en el Parlamento. En su calidad de jefe supremo ... de las Fuerzas Armadas, pidió a estas que apoyaran sin vacilar la transición a la democracia. El Ejército obedeció sin dudar, tan arraigado estaba en él el respeto a la Monarquía. Este único instante, decisivo en la historia de la España contemporánea, bastaría para definir el reinado de Juan Carlos, por encima de cualquier otra consideración.

