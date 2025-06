De todos los gobiernos de Europa, España es, con diferencia, el más hostil a Israel y el más vehemente a la hora de romper todos los acuerdos existentes entre Israel y la Unión Europea. No estoy seguro de entender las razones de esto. ¿Acaso ... Pedro Sánchez y su equipo, acusando al ejército israelí de genocidio y poniéndose del lado de Hamás con pretextos humanitarios, piensan que España desempeñará un papel de intermediario útil con el mundo árabe? Eso es lo que le están haciendo creer en toda Europa a Josep Borrell, que se ha convertido en la Pasionaria de los palestinos. La única prueba hasta ahora de esta mediación española es una inútil conferencia en Madrid, el domingo 26 de mayo, entre europeos y organizaciones árabes sin influencia. Nada salió de ella: Pedro Sánchez no es diplomático. Otra explicación de su hostilidad sin paliativos hacia Israel es el antisemitismo. No me atrevo a imaginarlo, pero he observado que en Europa, como en Estados Unidos, los movimientos más agresivos contra Israel están en la izquierda. ¿A qué se debe esta paradoja por parte de una izquierda supuestamente antirracista? Hay dos hipótesis. La primera es que, por un reflejo arcaico, la izquierda ve a los palestinos como los nuevos proletarios: el apoyo a Palestina tomaría entonces el relevo de lo que antaño fue la pasión por Cuba o Nicaragua. Otra hipótesis: la izquierda europea sigue atrapada en un antisemitismo que tiene sus raíces menos en el cristianismo de la Inquisición que en el anticapitalismo de Karl Marx. Los judíos son capitalistas por naturaleza. Es más, controlarían el mundo. Desgraciadamente, estas viejas linternas del antisemitismo no están completamente apagadas; todavía brillan en la izquierda española.

¿Deberíamos considerar también que Pedro Sánchez y su equipo están mal informados sobre la situación en Israel y Gaza? ¿Saben que Israel es una nación de refugiados? La mitad de la población de Israel está formada por judíos exiliados de Europa y supervivientes del Holocausto. La otra mitad son judíos expulsados de los países árabes –en la década de 1950– donde habían vivido durante siglos: Egipto, Marruecos, Túnez, Argelia, Irak, Siria y Yemen. Los palestinos de Gaza son refugiados, pero también lo son los judíos de Israel. La gran diferencia entre ambos pueblos es que los judíos de Israel han decidido no seguir siendo refugiados a perpetuidad. Los palestinos, en cambio, son refugiados para la eternidad, pasando este estatus de generación en generación, negándose a integrarse allí donde están. Estos refugiados son apoyados y financiados en su marginalidad por la Unión Europea y las Naciones Unidas. Instituciones que perpetúan su dependencia y de paso permiten que Hamás se lleve su diezmo. Por último, Pedro Sánchez no puede dejar de saber, o debería saber, que Israel está asediado desde su nacimiento, especialmente en el norte por Hezbolá, apoyado por Irán, y por supuesto en el sur por Hamás.

Pedro Sánchez debería recordar que la mayoría de los países árabes y musulmanes no reconocen la existencia del Estado de Israel. Argelia, Pakistán, Bangladesh, Irak. Siria, Líbano, Irán y Arabia Saudí persisten en considerar a Israel como una colonización imperialista de una tierra eternamente árabe. Si Israel pierde una sola batalla, será borrado del mapa. Israel sólo sobrevive gracias a su ejército, y también gracias a su economía moderna y a su democracia. Se puede odiar al gobierno de Netanyahu, pero hay que reconocer que es el producto de unas elecciones democráticas en las que no sólo participaron los judíos israelíes, sino también los dos millones de árabes israelíes que están representados en la Knesset por tres partidos árabes. La paradoja definitiva: los árabes israelíes disfrutan de derechos civiles de los que no goza ninguna nación árabe independiente.

Volviendo a la situación sobre el terreno en Gaza, no cabe duda de que se trata de una tragedia humanitaria. Pero no se puede entender ni analizar simplemente viendo la televisión. Todo lo que vemos son víctimas palestinas, preferiblemente niños, en brazos de sus afligidos padres: una reminiscencia de las fantasías medievales de judíos asesinos de niños. ¿Es una coincidencia o una elección propagandística? Todo lo que vemos en televisión son hospitales bombardeados. Pero, extrañamente, no vemos ninguna imagen de combatientes de Hamás. Y, sin embargo, están muy presentes y siguen disparando contra los israelíes. Esta falta de simetría, nos lleva a creer que el ejército israelí envía proyectiles al vacío o se complace en destruir hospitales y asesinar niños. La verdad es obviamente muy distinta: Hamás se esconde entre la población civil. La utiliza con fines propagandísticos, la utiliza como escudos humanos y aloja sus municiones y atacantes en escuelas y hospitales. Por tanto, acusar al ejército israelí de genocidio es absurdo e indecente. El enemigo de Israel no son los palestinos, que sólo aspiran a la paz, sino los movimientos terroristas que quieren destruir Israel.

Hay una solución inmediata a este conflicto: la que se aplicó en 1982 cuando, en una situación similar, el ejército israelí luchaba contra la Organización para la Liberación de Palestina, dirigida entonces por Yaser Arafat, con base en el sur del Líbano. Cuando Arafat tuvo claro que no podía ganar, y bajo la presión internacional y libanesa, abandonó el Líbano con sus tropas para refugiarse en Túnez. El conflicto terminó inmediatamente. Arafat, es cierto, tenía un mínimo de sentido común; era un líder político, no sólo un terrorista iluminado. Si Hamás quisiera seguir el ejemplo de Arafat, lo único que tendría que hacer es devolver a los rehenes, entregar las armas y huir a un país vecino dispuesto a aceptarlo. Pero ningún país árabe apoya a Hamás: en cierto modo, el conflicto entre Hamás e Israel conviene a Egipto, Jordania y Arabia Saudí, que no quieren islamistas en su país.

Pedro Sánchez, si quisiera ser útil, debería por tanto abogar por un desenlace del conflicto comparable al de 1982 en Líbano. También podría preguntar en voz alta por qué se sigue suministrando armas y alimentos a Hamás. ¿Quiénes son los patrocinadores y proveedores de Hamás en la asediada Gaza? Nadie se hace nunca esa pregunta, y no creo tener la respuesta. Pedro Sánchez también podría señalar que, antes que a Europa, correspondería al mundo árabe y musulmán aportar soluciones concretas al conflicto. Sin embargo, no existe solidaridad árabe con los palestinos, salvo en las palabras. La ayuda humanitaria procede de Europa, Israel y Estados Unidos: ¿no es sorprendente? Por último, aunque es conveniente que España y otros países europeos reconozcan el Estado de Palestina, de momento se trata de una postura, ya que este reconocimiento teórico no va acompañado de ninguna propuesta diplomática, militar o económica. Como si gobernar significara ponerse del lado de los ángeles, hacer de ángel en lugar de ser realista y concreto. Pedro Sánchez en Gaza es un alma bella, pero no es en absoluto un estadista.