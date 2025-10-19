Suscribete a
ABC Premium

diario de un optimista

Cómo Israel ganó la guerra

Netanyahu, impregnado de historia y no solo de política, más que ningún otro, ha extraído las lecciones del destino judío y las ha aplicado durante dos años, sin vacilar y sin remordimientos

España enriquece a los demás

¿Cómo interpretar nuestra época?

Cómo Israel ganó la guerra
CARBAJO & ROJO
Guy Sorman

Guy Sorman

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El 7 de octubre de 2023, el mundo entero, excepto los islamistas, se puso del lado de Israel y de todos los judíos. Estos acababan de sufrir la peor masacre de inocentes desde 1945. Hamás, para que conste, había matado en pocas horas a 1.219 civiles y secuestrado a 251 rehenes; la mitad murieron, asesinados, en cautiverio ... . Esta simpatía inmediata hacia Israel y los judíos se inscribía en la larga y trágica historia que se remonta al Holocausto. Desde que se tomó la decisión de llevar a cabo la masacre sin precedentes de seis millones de judíos, todo el mundo empezó a amar a los judíos, pero con la condición de que fueran víctimas y débiles.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app