En su auto del planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad frente a la ley de Amnistía, el Tribunal Supremo se cuestiona si los ciudadanos «conservarán su afección a las instituciones democráticas». No se trata de una pregunta retórica. El Alto Tribunal constata que el ... golpe de estado perpetrado en Cataluña no dio lugar a enfrentamientos civiles porque «aquellos demócratas, confiando precisamente en el correcto funcionamiento de sus democráticas instituciones, no decidieron, por su parte, desentenderse también del ordenamiento jurídico, respondiendo a los adoquines con adoquines», sino que «confiaron en la aplicación del derecho democrático y en la reacción de las distintas instituciones del Estado que, efectiva y eficazmente, se produjo». Pues bien, lo que inquieta al Tribunal Supremo es la percepción que los demócratas puedan tener de sus instituciones si, como ha ocurrido, los golpistas han sido amnistiados a pesar de insistir en que «lo volverán a hacer». La preocupación expresada por el Tribunal Supremo entronca con algunos de los más finos análisis jurídicos y filosóficos.

En su obra 'Fragmentos de un Diccionario Jurídico', Santi Romano reflexiona sobre cómo la democracia ha puesto en un primer plano al buen ciudadano; aquel «hombre de la calle» que «discute, comenta y critica […] los actos o la inercia de los hombres de gobierno» pero que «no pretende suplantar a los gobernantes». La paz social descansa en el comportamiento de los buenos ciudadanos. Aunque es cierto que «la línea que divide el bien del mal discurre a través del corazón de cada ser humano» (Solzhenitsyn), el buen ciudadano enfría sus pasiones, no impone su ideología y se somete al Derecho. Al buen ciudadano no se le distingue por su ideología, sino porque cumple el pacto en que se sustenta el sistema político y confía en que los poderes públicos ejerciten fielmente sus potestades; entre otras, y especialmente, el monopolio de la fuerza y la impartición de la justicia con arreglo al Derecho. ¿Qué ocurre cuando los buenos ciudadanos dejan de confiar en las instituciones democráticas? Cassirer prueba en 'El mito del Estado' cómo se alumbró el «mito del caudillaje» en la Europa del período de entreguerras. La debilidad de las instituciones democráticas, el anhelo de recuperar el orden y el deseo de acallar a quienes se identificaron como los enemigos del país, hicieron que la figura del caudillo se convirtiera en un deseo colectivo. Como advierte Cassirer, cuando esto ocurre «se declara que los vínculos sociales anteriores –la ley, la justicia, las constituciones– carecen de todo valor» porque «lo único que queda es el poder místico y la autoridad del caudillo». La subsunción de las anteriores teorías en nuestro sistema jurídico-constitucional determina que la sociedad civil tiene el derecho a exigir a los poderes públicos y a los representantes políticos que vuelvan a poner a los buenos ciudadanos en el centro del orden jurídico-político. El artículo 103 de la Constitución impone al poder ejecutivo «servir con objetividad los intereses generales» y el artículo 6 proclama que los partidos políticos son «instrumento fundamental para la participación política» (de los ciudadanos, se entiende). El ejercicio del poder público con la sola finalidad de prolongar su detentación por los gobernantes de turno tiene dudoso encaje en nuestro orden constitucional y acarrea el riesgo de que los ciudadanos pierdan afecto a sus instituciones democráticas. La historia no se repite necesariamente, pero siempre rima. SOBRE EL AUTOR Gonzalo Rubio Hernánez-Sampelayo es abogado

