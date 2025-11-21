La delincuencia transnacional no es un fenómeno distante, sino una epidemia que afecta directamente nuestras sociedades: las organizaciones criminales cometen delitos cruzando fronteras, explotando la globalización y la tecnología para ampliar sus actividades delictivas. Un claro ejemplo es la ciberdelincuencia: todos hemos recibido alguna llamada o mensaje fraudulento ... , que en muchos casos esconde detrás redes de estafa transfronterizas donde delincuentes, víctimas e infraestructuras se distribuyen por distintos países, dificultando la labor de las fuerzas policiales. La comunidad internacional debe sumar esfuerzos para enfrentar estos desafíos y blindar la seguridad global.

Interpol, que celebra próximamente su nonagésima tercera Asamblea General en Marruecos, es la organización internacional referente en cooperación policial para hacer del mundo un lugar más seguro. En su Declaración de Viena de 2023 estableció acciones prioritarias como estrechar la cooperación y el intercambio de información frente a la actividad delictiva y aumentar la inversión en tecnología e innovación. Taiwán, pionero tecnológico y firmemente comprometido con la seguridad global, siempre está dispuesto a aportar y salvaguardar la seguridad pública, personal y patrimonial de todos.

No obstante, aunque la resolución adoptada por Interpol en 1984 no excluyó la participación de Taiwán, debido a las presiones políticas de China, Taiwán ha sido injustamente excluido y no tiene acceso a sus programas de capacitación ni a su sistema mundial de comunicaciones policiales I-24/7. Esto produce retrasos y pérdidas para la comunidad internacional y causará impunidad intolerable de las redes criminales. La red de seguridad mundial está incompleta sin Taiwán.

Por su posición geográfica estratégica en el Indo-Pacífico, Taiwán es una pieza indispensable para la red de seguridad mundial y sigue trabajando codo a codo con la comunidad internacional para enfrentar las amenazas comunes a la seguridad, siendo reconocido mundialmente por su entorno seguro y fuerzas policiales expertas en prevención de delitos. Los datos lo avalan: la base de datos mundial de Numbeo 2025 otorga a Taiwán el cuarto puesto entre 147 países en el índice de seguridad. Sigue adoptando medidas concretas según las Directrices de la Estrategia de Nueva Generación contra el fraude y las drogas para combatir delitos transnacionales como ciberdelitos, fraude, trata de personas y lavado de dinero. En cooperación internacional, Taiwán firmó este agosto un histórico memorando de entendimiento con Estados Unidos para profundizar la cooperación en la lucha contra el narcotráfico transfronterizo, una muestra clara de la capacidad y disposición de Taiwán para proteger la seguridad internacional.

Solo podemos lograr un mundo seguro si incluimos a todos. El secretario general de Interpol reafirma la obligación de la organización de representar a todas las voces y hace hincapié en que «Interpol es fuerte si incluye a todos». Excluir a Taiwán, socio clave con experiencia en seguridad y tecnología no solo es injusto para 23,5 millones de taiwaneses, sino que pone en peligro al mundo y socava indudablemente los esfuerzos de Interpol.

Taiwán comparte la convicción de Interpol, juntos somos más fuertes y llamamos un año más al mundo para apoyar la participación significativa de Taiwán en Interpol y sus reuniones, mecanismos y actividades. Aceptar la necesaria participación de Taiwán es la mejor opción de Interpol para acabar con la delincuencia transnacional y eliminar las brechas en la red de seguridad mundial. Por un mundo más seguro, sumemos esfuerzos con Taiwán.