Taiwán, por un mundo más seguro

Taiwán es una pieza clave para la red de seguridad mundial y sigue trabajando con la comunidad internacional para enfrentar las amenazas comunes a la seguridad

Francisco Chang

La delincuencia transnacional no es un fenómeno distante, sino una epidemia que afecta directamente nuestras sociedades: las organizaciones criminales cometen delitos cruzando fronteras, explotando la globalización y la tecnología para ampliar sus actividades delictivas. Un claro ejemplo es la ciberdelincuencia: todos hemos recibido alguna llamada o mensaje fraudulento ... , que en muchos casos esconde detrás redes de estafa transfronterizas donde delincuentes, víctimas e infraestructuras se distribuyen por distintos países, dificultando la labor de las fuerzas policiales. La comunidad internacional debe sumar esfuerzos para enfrentar estos desafíos y blindar la seguridad global.

