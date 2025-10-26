Suscribete a
TRIBUNA ABIERTA

Regeneración 2025

«El sistema parlamentario que define nuestra organización política ha llegado a transmutarse en un presidencialismo que perturba el ejercicio normal de sus funciones»

Federico Ysart

Como Joaquín Costa advirtió hace cerca de siglo y medio, España precisa hoy una profunda regeneración. Más aún que la reclamada entonces por aquel 'León de Graus'. Ahora, a punto de doblar el primer cuarto del siglo XXI, no son colonias ultramarinas lo que ... estamos perdiendo sino la propia identidad de Nación. La partitocracia ha reemplazado a la oligarquía y el caciquismo; y aquel histórico lema de 'escuela, despensa y doble llave al sepulcro del Cid' sigue encajado entre las nuevas coordenadas de nuestro tiempo.

